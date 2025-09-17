Ötən il Azərbaycanda vergi daxilolmaların həcmi açıqlanıb
Ötən il Azərbaycanda cəmi vergi daxilolmalarının həcmi 15,8 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, vergi daxilolmalarının 30,2%-i neft-qaz, 69,8%-i isə qeyri-neft-qaz sektoru üzrə reallaşıb.
Məlumata əsasən, 2024-cü ildə Azərbaycanda vergi daxilolmalarının 42,9%-i mənfəət vergisi, 27,1%-i əlavə dəyər vergisi (ƏDV), 11,6%-i fiziki şəxslərin gəlir vergisi, 8,5%-i aksiz vergisi, 2,4%-i sadələşdirilmiş vergi, 2,1%-i əmlak vergisi, 1,9%-i dövlət rüsumu, 3,5%-i isə digər vergi növlərinin payına düşüb.
Eyni zamanda hesabat ilində qeyri-neft-qaz sektoru üzrə vergi daxilolmalarının 31,3%-i mənfəət, 35,4%-i ƏDV, 16,7%-i fiziki şəxslərin gəlir vergisi, 6,1%-i aksiz vergisi, 3,5%-i sadələşdirilmiş vergi, 2,8%-i dövlət rüsumu, 2%-i əmlak vergisi, 2,2%-i isə digər vergilər təşkil edib.
