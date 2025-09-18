Bu agentlik 5,4 milyon manatlıq nəqliyyat vasitələri sifariş edəcək

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) 40 ədəd nəqliyyat vasitəsi sifariş edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, satın alınacaq nəqliyyat vasitələrinin 15-i pikap-sərnişin tipli, 20-si minaaxtaran itlərin daşınması üçün pikap tipli, 25 ədədi isə pikap tipli xüsusi təyinatlı tibbi yardım nəqliyyat vasitələridir.

Sözügedən nəqliyyat vasitələrinin 2025-ci il istehsallı olması isə əsas şərtlərdəndir.

ANAMA qeyd edilən nəqliyyat vasitələrinin satın alınmasının ümumilikdə 5,4 milyon manata başa gələcəyini proqnozlaşdırıb.