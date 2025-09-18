https://news.day.az/azerinews/1781311.html Avropa İttifaqı regionda davamlı sülhün təmin olunmasına dəstəyini bundan sonra da davam etdirəcək - Marta Kos Avropa İttifaqı regionda davamlı sülhün təmin olunmasına yönəlmiş səylərə və Azərbaycanın humanitar minatəmizləmə sahəsindəki fəaliyyətinə dəstəyini bundan sonra da davam etdirəcək. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos deyib.
Komissar Marta Kos Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlığın qurulduğunu deyərək, həmçinin nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğunu vurğulayıb.
