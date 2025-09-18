https://news.day.az/azerinews/1781257.html 22 yaşlı Mənzər meyiddən ona necə orqan köçürülməsindən DANIŞDI - VİDEO 22 yaşlı qız meyitdən köçürülən qaraciyərlə yaşayır... Mənzər Şərifova Azərbaycanda meyitdən orqan transplantasiya edilən ilk insanlardandır... Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, Mənzər Şərifovanın səhhətində 2 il öncə birdən-birə ciddi problemlər başlayıb. Həkimə gedən zaman isə ona ağır qaraciyər serrozu diaqnozu qoyulub.
22 yaşlı qız meyitdən köçürülən qaraciyərlə yaşayır... Mənzər Şərifova Azərbaycanda meyitdən orqan transplantasiya edilən ilk insanlardandır...
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, Mənzər Şərifovanın səhhətində 2 il öncə birdən-birə ciddi problemlər başlayıb. Həkimə gedən zaman isə ona ağır qaraciyər serrozu diaqnozu qoyulub.
Mənzərin həyat mübarizəsi bundan sonra başlayıb. Beləcə, 2 il müddətində ağır müalicələr və puca çıxan ümidlər...
Fevral ayında gələn o zəngə kimi...
Dediyinə görə, qaraciyəri ona köçürülən şəxsin adını, özünü, hətta ailəsini belə tanımır.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
