22 yaşlı Mənzər meyiddən ona necə orqan köçürülməsindən

22 yaşlı qız meyitdən köçürülən qaraciyərlə yaşayır... Mənzər Şərifova Azərbaycanda meyitdən orqan transplantasiya edilən ilk insanlardandır...

Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, Mənzər Şərifovanın səhhətində 2 il öncə birdən-birə ciddi problemlər başlayıb. Həkimə gedən zaman isə ona ağır qaraciyər serrozu diaqnozu qoyulub.

Mənzərin həyat mübarizəsi bundan sonra başlayıb. Beləcə, 2 il müddətində ağır müalicələr və puca çıxan ümidlər...

Fevral ayında gələn o zəngə kimi...

Dediyinə görə, qaraciyəri ona köçürülən şəxsin adını, özünü, hətta ailəsini belə tanımır.

Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.