Kürdəmirdə evi yararsız vəziyyətə düşən vətəndaş üçün çadır qurulub - FOTO
Kürdəmirdə evi yararsız vəziyyətə düşən vətəndaş üçün çadır qurulub - FOTO
Kürdəmirdə evi yararsız vəziyyətə düşən vətəndaş üçün çadır qurulub.
Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-ə Kürdəmir rayonunun Sığırlı kənd sakini Sərdarov Sərvan Sərdar oğluna məxsus evin yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşməsi və ailənin yaşayış yerinin olmaması barədə məlumat daxil olub.
Bununla əlaqədar FHN-in Aran Regional Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən müvəqqəti yaşayış məqsədilə çadır qurularaq vətəndaşa təhvil verilib.
