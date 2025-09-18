Kürdəmirdə evi yararsız vəziyyətə düşən vətəndaş üçün çadır qurulub

Kürdəmirdə evi yararsız vəziyyətə düşən vətəndaş üçün çadır qurulub.

Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, FHN-ə Kürdəmir rayonunun Sığırlı kənd sakini Sərdarov Sərvan Sərdar oğluna məxsus evin yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşməsi və ailənin yaşayış yerinin olmaması barədə məlumat daxil olub.

Bununla əlaqədar FHN-in Aran Regional Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən müvəqqəti yaşayış məqsədilə çadır qurularaq vətəndaşa təhvil verilib.