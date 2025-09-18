Nüfuzlu qlobal oyun şirkəti “Xsolla” Azərbaycan texnoparkında fəaliyyət göstərəcək
Dünyanın aparıcı videooyun kommersiya şirkətlərindən biri olan "Xsolla" İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) nəzdində fəaliyyət göstərən Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkında rezident statusunu alıb.Texnopark rezidentliyi "Xsolla" üçün texnoparkdan kənar (virtual) fəaliyyət göstərmək, eləcə də bir sıra imtiyazlardan faydalanmaq imkanı yaradır. Belə ki, rezindentlik çərçivəsində şirkət 10 il müddətinə sosial sığorta haqqı, mənfəət, torpaq, əmlak, dividend və bir sıra digər vergilərdən azad olacaq.
Texnopark rezidentliyinin verdiyi imtiyazlar sayəsində "Xsolla" Azərbaycanın rəqəmsal oyun ekosisteminə daha intensiv və səmərəli yatırımlar etmək imkanına sahib olacaq. Bu da öz növbəsində oyun sənayesinin dinamik inkişafı, qabaqcıl dünya təcrübəsinin ölkəmizdə tətbiqi və oyun studiyalarının həm yerli, həm də qlobal bazarda tanınması yönündə real perspektivlər yaradacaq. "Xsolla", həmçinin ölkəyə yüksəkixtisaslı kadrların cəlb olunmasına və ixtisaslaşmış infrastrukturun inkişafına da təsir göstərəcək.
İRİA-nın İnnovasiya ekosistemi departamentinin müdiri Taleh Kərimli bildirib ki, "Xsolla"nın Azərbaycan texnoparkında fəaliyyətə başlaması yerli ekosistem üçün olduqca əhəmiyyətli hadisədir:
"Xsolla kimi qlobal oyun şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirməsi ölkədə oyun sənayesinin yüksəlişdə olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə, qlobal oyunçuların Azərbaycana gəlməsi birmənalı olaraq yerli oyun ekosisteminin sürətli inkişafına təkan verir. Bununla yanaşı, həm innovasiyaların tətbiqi, həm də İT sahəsində insan kapitalının inkişafı sürətlənir."
Qeyd edək ki, "Xsolla" qlobal oyun biznesində kommersiya əməliyyatlarının 72%-ni həyata keçirən platformadır və bu sahədə 20 illik təcrübəyə sahibdir. İRİA ilə bu şirkətin əməkdaşlığı çərçivəsində yerli oyun ekosisteminin inkişafı istiqamətində ilk beynəlxalq inkubasiya proqramı reallaşdırılıb, eləcə də yaxın zamanda "Xsolla StarNest Academy" və digər ortaq layihələrin başladılması nəzərdə tutulub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре