https://news.day.az/azerinews/1781593.html "BMW" loqosunu dəyişdi - FOTO
"BMW" loqosunu dəyişdi - FOTO
"BMW" loqosunu dəyişib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sonuncu dəfə Bavariya şirkəti öz loqosunu 2020-ci ildə dəyişmişdi.
O zaman yenilənmiş nişan ilk dəfə "Concept i4" prototipində nümayiş etdirilmişdi.
Bundan başqa, beş il əvvəl "BMW M" idman bölməsinin və elektrik seriyası "BMW i"nin loqoları da dəyişdirilmişdi.
