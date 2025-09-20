"BMW" loqosunu dəyişdi

"BMW" loqosunu dəyişib. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sonuncu dəfə Bavariya şirkəti öz loqosunu 2020-ci ildə dəyişmişdi.

O zaman yenilənmiş nişan ilk dəfə "Concept i4" prototipində nümayiş etdirilmişdi.

Bundan başqa, beş il əvvəl "BMW M" idman bölməsinin və elektrik seriyası "BMW i"nin loqoları da dəyişdirilmişdi.