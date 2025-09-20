Prezident İlham Əliyevin Ruanda Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

Sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ruanda Respublikasının Prezidenti Pol Kaqame ilə təkbətək görüşü olub.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

Xəbər yenilənəcək