https://news.day.az/azerinews/1781816.html Prezident İlham Əliyevin Ruanda Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub Sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ruanda Respublikasının Prezidenti Pol Kaqame ilə təkbətək görüşü olub. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
