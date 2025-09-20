https://news.day.az/azerinews/1781823.html Azərbaycan ilə Ruanda arasında imzalanmış sənədlər mübadilə olunub, sonra Prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO Sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikası ilə Ruanda Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ruanda Prezidenti Pol Kaqamenin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sonra Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Xəbər yenilənəcək
