İsrail səfiri Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə səfir sosial media hesabında paylaşım edib.