İsrail səfiri Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib - FOTO
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə səfir sosial media hesabında paylaşım edib.
