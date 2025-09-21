https://news.day.az/azerinews/1781967.html Formula 2: Əsas yarış start götürdü Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Formula 2 üzrə əsas yarış start götürüb. Day.Az xəbər verir ki, mübarizədə 11 komanda və 22 sürücü iştirak edir.
Sıralama turunda "Dams Lucas Oil" komandasının Cek Krouford pilotu Cek Krouford birinci, "İnvicta Racing"in üzvü italiyalı Leonardo Fornaroli ikinci, "Prema Racing"dən italiyalı Qabriele Mini üçüncü yeri tutub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-Prisinə bu gün yekun vurulacaq.
