Könüllülər – Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin uğurunun ayrılmaz hissəsi - FOTO
Könüllülər bu il də müxtəlif sahələrdə - media, akkreditasiya, protokol, tamaşaçı xidmətləri, təhlükəsizlik və digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərərək, yarış həftəsonunun uğurla reallaşmasına mühüm töhfə verirlər.
Day.Az xəbər verir ki, seçilmiş könüllülər arasında tələbələr, gənc mütəxəssislər və müxtəlif peşə sahibləri yer alır.
Onlar beynəlxalq təcrübə qazanmaqla yanaşı, böyük komanda ruhunu yaşayır, gələcək karyeraları üçün dəyərli bacarıqlar əldə edirlər.
Artıq 9 ildir keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi minlərlə gəncin inkişafına və könüllülük mədəniyyətinin formalaşmasına mühüm töhfə verir.
Bakı yarışında bu il də minlərlə könüllü yüksək əzimkarlıq göstərir. Yarış üçün ümumilikdə 31 min nəfər könüllü olmaq üçün qeydiyyatdan keçib. Onlardan 2 min nəfər seçilərək Bakıdakı yarışın təşkilində iştirak edir. Bu göstərici indiyədək qeydə alınmış rekord müraciət kimi tarixə düşüb.
