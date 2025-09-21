https://news.day.az/azerinews/1781974.html Formula 2: Norveçli pilot mübarizəni dayandırıb Bakıda təşkil olunan Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Formula 2 üzrə əsas yarışda bir sürücü mübarizəni dayandırıb. Day.Az xəbər verir ki, "Trident" komandasının norveçli pilotu Martinius Stenşorne vaxtından əvvəl yarışı bitirib. Onun bolidi qəza nəticəsində təhlükəsizlik səddinə çırpılıb.
