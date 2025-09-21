“Glass Animals” və Martin Garriks Bakıda səhnə aldı - FOTO
Dünən axşam Formula 1 Qatar Qran Prisi 2025 çərçivəsində məşhur indie-rok qrupu "Glass Animals" Bakı Kristal Zalı səhnəsinə çıxıb.
Day.Az xəbər verir ki, qrup ilk dəfə Bakıda çıxış edərək tamaşaçılara sevilən mahnılarını təqdim edib.
Solist şəhərdə qarşılaşdıqları insanların qonaqpərvərliyini qeyd edərək Bakıya yenidən qayıtmaq istədiklərini bildirib.
Daha sonra səhnəyə tanınmış DJ və prodüser Martin Garriks çıxıb. Onun ifasında məşhur treklər səslənib, şou isə vizual effektlərlə müşayiət olunub. Garriksin çıxışı paytaxt tamaşaçıları tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb.
Minlərlə insanın iştirak etdiyi konsert Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin mədəniyyət proqramının əsas tədbirlərindən biri olub.
