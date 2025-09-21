Bakı Şəhər Halqası marşalları rekord qıran sıralanma xaosunun qəhrəmanlarına çevrildilər - FOTO
Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin 2025-ci il sıralanma mərhələsi şənbə günü tarixə düşdü və bu yalnız sürücülərə görə deyildi. Bir sessiyada ümumilikdə altı dəfə qaldırılan qırmızı bayraq Formula 1 tarixində ilk dəfə baş verdi. Trasda yaşanan xaosun fonunda isə diqqət mərkəzinə marşallar çıxdılar.
Day.Az xəbər verir ki, sürücülər poul mövqeyi uğrunda mübarizə apararkən marşallar dəfələrlə müdaxilə edərək bolidləri trasdan çıxardılar, dağıntıları təmizlədilər və baryerləri rekord müddətdə bərpa etdilər.
Oskar Piastrinin 3-cü döngədəki qəzasından tutmuş Şarl Lekler, Niko Hülkenberq, Pyer Qasli, Franko Kolapinto və Aleks Albonun insidentlərinə qədər marşallar dözümlülük və dəqiqliklərinin ən çətin sınağından keçdilər.
Altı dəfə dayandırılan sessiyaya baxmayaraq, marşallar hər müdaxiləni yüksək səmərəliliklə idarə etdilər. Onlar bolidlərin tez bir zamanda trasdan uzaqlaşdırılmasını təmin etdilər, trası təhlükəsiz vəziyyətə gətirərək yarışın davam etməsinə şərait yaratdılar. Onların operativ reaksiyası sayəsində təxminən iki saat davam edən sıralanma mərhələsi nəzarət altında saxlanıldı və komandalar poul uğrunda mübarizəni davam etdirmək imkanı qazandılar.
Ümumilikdə, marşallar zədələnmiş 6 bolidin tam bərpasını həyata keçirdi, 1-ci, 3-cü, 4-cü və 15-ci döngələrdə baryerləri yoxlayıb bərpa etdilər və hər qırmızı bayraqdan sonra trasın təhlükəsizliyini bərpa etmək üçün dağıntıların təmizlənməsini təşkil etdilər.
Nəticədə poul qazanan Maks Ferstappen sıralanmanı "uzun və xaotik" adlandırsa da, marşalların peşəkarlığı sayəsində sessiya təhlükəsiz və ədalətli şəkildə başa çatdı.
Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025 artıq gözlənilməz hadisələri ilə tanınır. Yenə də sübut olundu ki, portağal, bənövşəyi və yaşıl geyimdə olan komanda ən çətin anlarda bu idmanın əsas dayağıdır.
