Rafael Fiziyev Oliveyraya qarşı döyüşdən çəkilməsinə münasibət bildirib

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Rafael Fiziyev oktyabrın 12-də Rio-de-Janeyroda keçiriləcəyi planlaşdırılan braziliyalı Çarlz Oliveyraya qarşı döyüşdən çəkilməsinə münasibət bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, döyüşçü bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O, Çarlzla döyüşə ciddi zədə səbəbindən çıxa bilməyəcək. Fiziyev paylaşımında turnirdə iştirak etməyəcəyini təsdiqləyib.
Qeyd edək ki, Fiziyev MMA karyerasında 17 döyüş keçirib, onlardan 13-də qələbə qazanıb.
