Prezident İlham Əliyev Rafiq Məmmədhəsənovu 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edib Rafiq Musa oğlu Məmmədhəsənov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Rafiq Məmmədhəsənov Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə bu ordenə layiq görülüb.
