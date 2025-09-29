Prezident İlham Əliyev Rafiq Məmmədhəsənovu 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edib

Rafiq Musa oğlu Məmmədhəsənov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Rafiq Məmmədhəsənov Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə bu ordenə layiq görülüb.