Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Bu barədə Day.Az-а Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

 

Belə ki, oktyabrın 13-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.