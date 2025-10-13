https://news.day.az/azerinews/1787788.html Azərbaycanda gəlin toyunda qaynanasının gəlinliyini geyindi - FOTO - VİDEO Azərbaycanlı influenser Ahu Kamranlı (Holisapiens) öz toy mərasimində qeyri-adi addımı ilə diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, əslən iranlı bəylə ailə həyatı qurub və toylarını 90-cı illər üslubunda təşkil ediblər. Ahu Kamranlı mərasimdə müasir gəlinlik əvəzinə qaynanasına məxsus gəlinliyi geyinib.
