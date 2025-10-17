https://news.day.az/azerinews/1788802.html Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlanıb Mili Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib. Spiker bildirib ki, növbəti plenar iclas oktyabrın 24-də keçiriləcək.
