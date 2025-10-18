https://news.day.az/azerinews/1789101.html Azərbaycan onları İrana təhvil verdi Azərbaycanda həbsdə saxlanılan 4 İran vətəndaşı ölkələrinə ekstradisiya olunub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, , bu barədə İranın insan hüquqları və beynəlxalq münasibətlər nazirinin köməkçisi Asker Celalian "Mehr" agentliyinə açıqlamasında deyib.
Azərbaycan onları İrana təhvil verdi
Azərbaycanda həbsdə saxlanılan 4 İran vətəndaşı ölkələrinə ekstradisiya olunub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, , bu barədə İranın insan hüquqları və beynəlxalq münasibətlər nazirinin köməkçisi Asker Celalian "Mehr" agentliyinə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, İrana aparılan məhbuslar Gilan əyalətindəki cəzaçəkmə müəssisəsinə yerləşdiriliblər.
İran rəsmisinin sözlərinə görə, Azərbaycanla ölkəsi arasında məhbus mübadiləsi 3 il idi ki, siyasi gərginlik səbəbindən baş tutmurdu və uzun müddətdən sonra bu proseslər aktivləşdirilib.
