https://news.day.az/azerinews/1789242.html Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Sabah avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, oktyabrın 20-si ölkə ərazisində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
