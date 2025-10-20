https://news.day.az/azerinews/1789363.html Boşandıqdan sonra gələn zəng kişiyə həyatının şokunu yaşatdı - Uşaqlarının atası... Boşandıqdan sonra gələn zəng 43 yaşlı kişiyə həyatının şokunu yaşadıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Antalyada yaşayan 43 yaşlı Hüseyn A. 16 illik evliliyini ötən il başa vurduqdan sonra gələn telefon zəngi ilə həyatı alt-üst olub.
Qonşusu ona zəng edərək keçmiş həyat yoldaşının Hüseynin əmisi oğlu ilə münasibətdə olduğunu söyləyib. Bundan sonra Hüseyn A. məhkəməyə müraciət edərək uşaqlar üçün DNT testi tələb edib. Test nəticəsində məlum olduub ki, üç övladından təkcə 16 yaşlı oğlu onun bioloji uşağıdır, iki qızının isə atası əmisi oğlu M.K-dır.
Məhkəmənin qərarı ilə iki qız uşağının soybağı Hüseyn A. ilə ləğv edilib.
