Bu müəllimlərə maaşdan əlavə pul veriləcək - SİYAHI
Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) Azərbaycanda bir sıra ali təhsil müəssisəsində çalışan bir qrup müəllimə pul verəcək.
Day.Az xəbər verir ki, iqtisadiyyat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, agentlik ümumilikdə 27 ali məktəb müəllimi ilə müqavilə bağlayıb.
Müqavilələrə əsasən, ali təhsil müəssisəsində təşkil olunacaq institusional akkreditasiyanın qiymətləndirilməsi işlərinə cəlb olunmuş aşağıdakı müəllimlərə qeyd olunan məbləğdə pul veriləcək:
1) Aslanlı Araz Azad oğlu - 1.300 AZN
2) Abışlı Laçın Vəzir oğlu - 1.300 AZN
3) Seyidova Sevinc Bariz qızı - 1.175 AZN
4) Hüseynov İslam Əhməd oğlu - 1.175 AZN
5) Abbasova Milana Yunis qızı - 1.175 AZN
6) Abbaszadə Qalib Xəlil oğlu - 1.175 AZN
7) Əliyeva Nərgiz Asəf qızı - 1.175 AZN
8) Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu - 1.175 AZN
9) Əbilov Şamxal Böyükağa oğlu - 1.175 AZN
10) Salahlı Xədicə Arif qızı - 1.175 AZN
11) Abasova Lalə Xəlil qızı - 1.175 AZN
12) Osmanova Esmira Qasım qızı - 1.175 AZN
13) Rüstəmov İlham Samil oğlu - 1.175 AZN
14) Abdullayeva Nərminə Abdulla qızı - 1.175 AZN
15) Heydərov Xanlar Bəylər oğlu - 1.175 AZN
16) Babayev Yadullah Əbilfət oğlu - 1.300 AZN
17) Quliyev Novruz Əmirxan oğlu - 1.175 AZN
18) Rzayeva Pərvanə Hacıbala qızı - 1.175 AZN
19) Mürsəlov Ravil Gülbala oğlu - 1.175 AZN
20) Şəfiyev Əhəd Abuzər oğlu - 1.175 AZN
21) Musayeva Fərqanə Qəzənfər qızı - 1.175 AZN
22) Əliyeva Jalə Rəhman qızı - 1.175 AZN
23) Yusifbəyli Nurəli Adil oğlu - 1.300 AZN
24) Məmmədova Həlilə Nəcəfqulu qızı - 1.175 AZN
25) Orucov Müşfiq Teyyub oğlu - 1.175 AZN
26) Tağıyev Əbülfəz Nağı oğlu - 1.175 AZN
27) Abbasov Mehrac Əli oğlu - 1.175 AZN
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре