Özünü maşın vurub öldürdü, xəbəri alan atasının da ürəyi dayandı - FOTO
Day.Az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, "Mercedes" markalı avtomobili yolu keçən Salyan sakini, 45 yaşlı Anar Həsənqulu oğlu Bayramov və Salyan rayonunun Həsənli kənd sakini, 1956-cı il təvəllüdlü Manafov Mehdiqulu Allahyar oğlunu vurub.
Hadisəni eşidən Anar Bayramovun atası 69 yaşlı Həsənqulu Bayramov da infarkt keçirərək ölüb.
Qəzada ölən "AzərEnerji" əməkdaşı və atasının fotosunu təqdim edirik:
