Beynəlxalq səyahətçilərin Şuşa şəhərinə səfəri başlayıb

Beynəlxalq səyahətçilərin Qarabağa təşkil edilmiş növbəti səfər çərçivəsində Şuşa şəhərinə səfəri başlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, səyahətçilər ilk olaraq Şuşa şəhərinin mərkəzində olub ermənilərin Üzeyir Hacıbəylinin, Xurşudbanu Natavanın və Natavanın güllələdikləri heykəllərə baxış keçiriblər.
Daha sonra onların Şuşa şəhərində bir neçə yerdə olmaları planlaşdırılır.
Xəbər yenilənəcək
