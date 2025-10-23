https://news.day.az/azerinews/1790314.html Gələn il rayonlar xərclərini öz gəlirləri hesabına qarşılayacaqlar 2026-cı ildə rayonlar xərclərini dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı almadan öz gəlirləri hesabına qarşılayacaqlar. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihədə bildirilib ki, 2026-cı ildə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonların, Xocavənd rayonu istisna olmaqla, qalan 66-sı xərclərini dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı (dotasiya) almadan öz gəlirləri hesabına təmin edəcəklər.
