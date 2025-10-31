https://news.day.az/azerinews/1792285.html Koreyalı deputat bu hərəkəti ilə ölkəsində gündəmə çevrildi Cənubi Koreyanın "Xalq partiyası"ndan olan deputat Yu Yön Ha Milli Assambleyanın iclası zamanı noutbukunda qorilla şəkli çəkməsi ilə gündəmə gəlib. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Koreyalı deputat bu hərəkəti ilə ölkəsində gündəmə çevrildi
Cənubi Koreyanın "Xalq partiyası"ndan olan deputat Yu Yön Ha Milli Assambleyanın iclası zamanı noutbukunda qorilla şəkli çəkməsi ilə gündəmə gəlib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, parlamentari daşınmaz əmlak sahəsində auditlə bağlı məruzəni dinləmək əvəzinə kompüterində "qorilla" sözünü axtarışa verib və ekrandakı primatın rəsmini çəkməyə başlayıb.
Parlament üzvü əvvəl etdiyi hərəkətin heç bir məna kəsb etmədiyini bildirsə də, sonrada bu hərəkətinə görə üzrxahlıq edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре