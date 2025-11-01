Bu üsulla qan aldıran şəxslərə XƏBƏRDARLIQ - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə yeni müalicə üsulu geniş yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, xəstənin alın nahiyəsindən iynə ilə dəlik açılır, təzyiqlə damardan qan axıdılır. ilk baxışda real görünməsə də, sən demə şəfa tapmaq üçün bunu etdirənlər də var.
Bəs həkimlər nə deyir?
İdialara görə, bu üsulla təzyiq, migren kimi şikayətlər aradan qalxır. Paylaşımı edən səhifələrlə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, bu mümkün olmadı.
Məsələ ilə bağlı "Xəzər Xəbər"ə danışan sözügedən sahə üzrə mütəxəsis Ramazan Buluşov isə deyir ki, ölkəmizdə bu qeyri-adi xalq təbabəti üsuluna müraciət edənlər az deyil.
Lakin, bu işi yalnız peşəkarlar görməlidir. əks halda sağlamlıq üçün təhlükəlidir.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
