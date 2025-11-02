Hamının istifadə etdiyi bu cihaz göbələk yayır - Həkim
Həkim qulaq təmizləməyin məşhur üsulunun təhlükəli olduğunu bildirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı cərrah və Dövlət Maarifləndirmə Universitetinin Cərrahiyyə kafedrasının müəllimi Aleksandr Umnov qulaqları pambıq çubuqlarla təmizləməyin ciddi fəsadlara səbəb ola biləcəyini açıqlayıb.
"Orqanizm normal halda qulaq kirini özü xaric edir. Bu proses danışarkən, çeynəyərkən və yuyunarkən təbii şəkildə baş verir. Lakin qulaqları pambıq çubuqlarla, kibritlə və ya diş çubuqları ilə təmizləmək bu mexanizmi pozur".
Umnovun sözlərinə görə, bu cür müdaxilələr qulaq dərisini qıcıqlandırır və vəziləri daha çox kirməhsul ifraz etməyə vadar edir. Nəticədə qulaqda kükürd tıxacları yaranır. Onları çubuqla çıxarmağa cəhd etdikdə isə vəziyyət daha da pisləşir, çünki kükürd daha dərinə, bəzən birbaşa qulaq pərdəsinə doğru sıxılır.
Həkim xəbərdarlıq edib ki, qulağı düzgün təmizləməmək otit, furunkulyoz, göbələk infeksiyası, həmçinin qulaq pərdəsinin zədələnməsi və eşitmə itkisi kimi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Onun sözlərinə görə, qulaqların gigiyenası üçün yalnız duş qəbul etmək kifayətdir.
Umnov əlavə edib ki, qulaq tıxaclarının təhlükəsiz şəkildə çıxarılması yalnız həkim tərəfindən aparıla bilər. O, həmçinin qulaqcıqları mütəmadi olaraq antiseptiklə silməyi tövsiyə edib, çünki onlar vasitəsilə göbələk infeksiyası keçə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре