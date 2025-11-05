Bu rayonda vətəndaşa xidmət edəcək mərkəz yaradıldı - VİDEO
Ağdaş rayonunda vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədilə yeni "Vətəndaş Qəbulu və Elektron Xidmətlər üzrə Dəstək Mərkəzi" fəaliyyətə başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, yeni mərkəz, dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, şəffaf və effektiv şəkildə çatdırılmasını təmin edən müasir xidmət məkanı kimi nəzərdə tutulub.
Bildirilib ki, mərkəzin əsas missiyası insan yönümlü idarəçiliyi dəstəkləmək, vətəndaş müraciətlərinin daha operativ həllini təmin etmək, eləcə də rəqəmsal hökumət imkanlarından geniş istifadəni təşviq etməkdir. Bu məqsədlə vətəndaşların müraciəti qeydə alınaraq, yerində dəstək göstərilir.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
