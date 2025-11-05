https://news.day.az/azerinews/1793400.html Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı arasında qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə edilib - FOTO Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı (IsDB) qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə ediblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı arasında qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə edilib - FOTO
Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı (IsDB) qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmaları müzakirə ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Ərəb Koordinasiya Qrupunun Yüksək Səviyyəli Dəyirmi Masası çərçivəsində İslam İnkişaf Bankının sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir ilə görüşmək xoş oldu. Ölkəmizlə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri, qlobal maliyyə sistemində inklüziv yanaşmalar və IsDB Qrupunun illik toplantılarının 2026-cı ildə Bakıda keçirilməsi ilə bağlı gündəlikdə olan məsələlər barədə müzakirələr apardıq", - nazir qeyd edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре