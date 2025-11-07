https://news.day.az/azerinews/1793932.html Prezident İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 7-də Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şəriflə məhdud tərkibdə görüşü olub. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 7-də Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şəriflə məhdud tərkibdə görüşü olub.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре