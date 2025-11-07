https://news.day.az/azerinews/1793940.html Prezident İlham Əliyev və Pakistanın Baş naziri birgə nahar ediblər - FOTO Noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif birgə nahar ediblər.
Prezident İlham Əliyev və Pakistanın Baş naziri birgə nahar ediblər - FOTO
Noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif birgə nahar ediblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре