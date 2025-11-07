Prezident İlham Əliyev və Pakistanın Baş naziri birgə nahar ediblər

Noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif birgə nahar ediblər.