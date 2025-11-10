https://news.day.az/azerinews/1794434.html Mərkəzi Bank əmək bazarı üzrə sorğular aparacaq Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) əmək bazarı üzrə sorğu və təhlil xidmətləri aparacaq. Day.Az-ın məlumatına görə, tənzimləyici qurum hazırda bununla bağlı müavfiq işlərə başlayıb. AMB hazırda sözügedən işləri yerinə yetirəcək şirkəti müəyyənləşdirməkdədir.
