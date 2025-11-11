Şəbnəmə bu mahnını oxumağa görə 50 min manat verdilər

Müğənni Şəbnəm Tovuzlu Türkiyədə səhnəyə çıxıb. konsert verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı 15 ölkənin nümayəndəsinin iştirak etdiyi gecədə "Qarabağ Azərbaycandır" mahnısı oxuyub.

Müğənni bu konsertə görə 51 min manat qonorar alıb.