Qəzada ölən Vətən müharibəsi iştirakçısı imiş

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Qubada toy karvanında olan "VAZ-2107" markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində sürücü ölüb.

Day.Az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzada həyatını itirən sürücü, 23 yaşlı Şahbala Asəf oğlu Mehdiyev Vətən müharibəsi iştirakçısı olub.