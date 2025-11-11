https://news.day.az/azerinews/1794610.html Qəzada ölən Vətən müharibəsi iştirakçısı imiş - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Qubada toy karvanında olan "VAZ-2107" markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində sürücü ölüb. Day.Az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzada həyatını itirən sürücü, 23 yaşlı Şahbala Asəf oğlu Mehdiyev Vətən müharibəsi iştirakçısı olub.
