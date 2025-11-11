Tərlan Novxanılının oğlu ilk dəfə

Meyxanaçı Tərlan Novxanılının ailəsi ilə bağlı maraqlı görüntü yayılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin azyaşlı oğul övladı ilk dəfə televiziya efirində görüntülənib.

Kadrlarda söz ustasının övladı ilə səmimi və mehriban münasibəti diqqət çəkib. 

Həmin videomaterialı təqdim edirik: