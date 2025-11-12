https://news.day.az/azerinews/1794865.html Elxan İbrahimov Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib Elxan Oqtay oğlu İbrahimov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Elxan İbrahimov bunadək Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsini icra edirdi.
Elxan İbrahimov Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib
Elxan Oqtay oğlu İbrahimov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Elxan İbrahimov bunadək Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsini icra edirdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре