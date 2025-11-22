https://news.day.az/azerinews/1797191.html Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Vahid Əziz oğlu Cəfərov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Vahid Əziz oğlu Cəfərov (Vahid Əziz) Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.
