Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Vahid Əziz oğlu Cəfərov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Vahid Əziz oğlu Cəfərov (Vahid Əziz) Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.