Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin azad olunmasının beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının beşinci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Zəfər Tariximiz: 25 Noyabr 2020-ci il Kəlbəcər"