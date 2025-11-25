https://news.day.az/azerinews/1797646.html Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin azad olunmasının beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının beşinci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Zəfər Tariximiz: 25 Noyabr 2020-ci il Kəlbəcər"
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin azad olunmasının beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının beşinci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Zəfər Tariximiz: 25 Noyabr 2020-ci il Kəlbəcər"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре