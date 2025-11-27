https://news.day.az/azerinews/1798160.html Zəngəzur dəhlizi 2030-ci ildə açılacaq - Abdulkadir Uraloğlu Zəngəzur dəhlizi 2029-2030-cu illərdə tam şəkildə fəaliyyətə başlayacaq. Day.Az-in məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu deyib. Nazir bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi Qarsdan başlayır və Dilucuya qədər uzanır.
