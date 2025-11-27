Zəngəzur dəhlizi 2030-ci ildə açılacaq

Zəngəzur dəhlizi 2029-2030-cu illərdə tam şəkildə fəaliyyətə başlayacaq.

Day.Az-in məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu deyib.

Nazir bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi Qarsdan başlayır və Dilucuya qədər uzanır.

O əlavə edib ki, Qarsdan Naxçlvan Muxtar Respublikasına ilə sərhədə qədər 224 kilometrlik dəmir yolunun tikintisinə başlanılıb.

"Azərbaycan tərəfi onu Ermənistan sərhədinə qədər çatdıracaq. Biz də həmin layihəni izləyirik. Çindən gələn mallar buradan tranzitlə keçəcək", - deyə nazir bildirib.