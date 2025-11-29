https://news.day.az/azerinews/1798682.html İRİA-nın təşkilatçılğı ilə “İKT Karyera Sərgisi” keçirilir - FOTO Bu gün İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) təşkilatçılığı ilə ali təhsil müəssisələrinin tələbə və məzunları, həmçinin İRİA-nın təhsil layihələrinin məzunları üçün "İKT Karyera Sərgisi" keçirilir.
İRİA-nın təşkilatçılğı ilə “İKT Karyera Sərgisi” keçirilir - FOTO
Bu gün İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) təşkilatçılığı ilə ali təhsil müəssisələrinin tələbə və məzunları, həmçinin İRİA-nın təhsil layihələrinin məzunları üçün "İKT Karyera Sərgisi" keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, sərgidə 900-dən çox gənc iştirak edərək ölkənin informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən 20 aparıcı dövlət və özəl qurumunun nümayəndələri ilə görüş imkanı əldə ediblər.
