Ramiz Mehdiyevin işi üzrə Əli Kərimli və Məmməd İbrahim dindirilirlər
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimli və AXCP-nin Rəyasət Heyətinin üzvü Məmməd İbrahimi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində dindirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in məlumatına görə, Əli Kərimli və Məmməd İbrahimin dindirilməsi barələrində aparılan araşdırma çərçivəsində aparılıb.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu gün onlar evində axtarış aparılıb. Axtarışdan sonra onlar DTX-yə aparılıblar.
Məlumata əsasən, Əli Kərimlinin və Məmməd İbrahimin evindəki axtarış və dindirilmə Ramiz Mehdiyevin DTX-də istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır.
Xatırladaq ki, Səbail rayon məhkəməsi Ramiz Mehdiyev barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib. Qərara əsasən, məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək, 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.
O, Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре