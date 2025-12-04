https://news.day.az/azerinews/1799704.html Ali Məclisin deputatı barəsində İntizam komissiyasına təqdimat göndərilməsi qaydalarında dəyişiklik edilib Ali Məclisin sədri Ali Məclisin növbəti sessiyasının bütün iclaslarında və ya il ərzində Ali Məclisin 5 iclasında üzrsüz səbəbdən iştirak etməyən Ali Məclisin deputatı barəsində İntizam komissiyasına təqdimatla müraciət edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı axçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov müvafiq qanun imzalayıb.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən əsasən, Ali Məclisin sədri Ali Məclisin növbəti sessiyasının bütün iclaslarında və ya il ərzində Ali Məclisin 10 iclasında üzrsüz səbəbdən iştirak etməyən Ali Məclisin deputatı barəsində İntizam komissiyasına təqdimatla müraciət edir.
