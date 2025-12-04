https://news.day.az/azerinews/1799793.html Böyük Britaniya Azərbaycanla artan müdafiə əlaqələrindən qürur duyur - Ferqus Auld Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Koakeri qəbul etməsi barədə paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Prezident İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Koakeri qəbul etməsi barədə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.
Səfir müdafiənin strateji tərəfdaşlığın əsas sütunu olduğunu vurğulayıb:
"Lord Vernon Koakerlə birlikdə Prezident İlham Əliyevlə görüşməkdən və müdafiə sahəsində gələcək imkanları müzakirə etməkdən məmnun oldum. Böyük Britaniya il ərzində əldə edilmiş irəliləyişi alqışlayır və Azərbaycanla artan müdafiə əlaqələrindən qürur duyur".
