Kərə yağı aldı, marqarin çıxdı - VİDEO

Müğənni Xuraman Şuşalı satılan yağlardan şikayətlənib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bazardan kərə yağı aldığını bildirib. O əlavə edib ki, yağ marqarin çıxıb: "Fərqli insanlardan kərə yağı almışam. Hamısı da deyir ki, təmizdir arxayın olun. Amma təəssüf ki, təmiz deyildi, cəmi biri kərə yağı oldu.
Müğənni Xuraman Şuşalı satılan yağlardan şikayətlənib.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bazardan kərə yağı aldığını bildirib. O əlavə edib ki, yağ marqarin çıxıb:
"Fərqli insanlardan kərə yağı almışam. Hamısı da deyir ki, təmizdir arxayın olun. Amma təəssüf ki, təmiz deyildi, cəmi biri kərə yağı oldu. Ayıb olsun, kərə yağı adı ilə satmısınız. Satanlara Allah insaf versin. Lap 5 manat baha satın, amma təmiz olsun. Marqarin yağı xərçəng yaradır, insanlara ziyan vurursunuz. Heç kimin ahı, heç kimdə qalmır".
