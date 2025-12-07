https://news.day.az/azerinews/1800503.html Lionel Messi MLS çempionu oldu "İnter Mayami" (ABŞ) komandası MLS-in qalibi olub. AZƏRTAC xəbər verir ki, Mayami təmsilçisi pley-offun final görüşündə "Vankuver"lə qarşılaşıb və rəqibini 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Lionel Messi iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
