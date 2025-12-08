Benzin bitdi, maşın yolda qaldı - Bu halda sürücü cərimə edilə bilər?
Bəzi sürücülər yola çıxarkən benzinlə bağlı məsələyə xüsusi diqqət yetirmirlər. Avtomobilin benzini azalır, bəzən isə tam bitir və nəticədə maşın hərəkət hissəsində qalaraq yolda dayanır.
Bu hal yalnız şəxsi narahatlıq deyil, əgər avtomobil yolu bloklayırsa, həm sürücülər, həm də digər nəqliyyat vasitələri üçün təhlükə yaradır.
Bu pozuntunun cəriməsi var?
Day.Az məsələni araşdırıb.
Qanunlara görə, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346-cı maddəsində yolun aktiv hissəsində dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə cərimələr nəzərdə tutulur.
Maddəyə əsasən, dayanma və ya durma qaydalarının pozulmasına görə sürücü 20 manat məbləğində cərimələnə bilər. Beləliklə, əgər benzin tükəndiyi üçün avtomobil yolun ortasında qalırsa və bu, digər nəqliyyat vasitələrinin və ya piyadaların hərəkətinə mane olursa, sürücü 20 manatlıq cərimə ilə üzləşir.
Bununla yanaşı, bəzi hallar cərimənin tətbiq olunmamasına səbəb ola bilər. Əgər sürücü avtomobili mümkün olduğu qədər yolun kənarına çəkə bilibsə və aktiv hərəkət zolağını bloklamayıbsa, bu zaman rəsmi pozuntu hesab olunmur. Yəni yalnız yolun ortasında dayanmaq və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirmə halı inzibati xəta sayılır.
Elxan Əliyev
Day.Az
