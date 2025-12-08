https://news.day.az/azerinews/1800683.html Murad Dadaşovun oğlunun toyunda QADAĞA - Heç kim paylaşmadı - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, teleaparıcı və prodüser Murad Dadaşovun oğlu Kamalın toyu dünən baş tutub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, təmtəraqlı mərasimlə bağlı sosial şəbəkələrdə hələlik nə gəlin-bəyin, nə də qonaqların görüntüləri paylaşılmayıb. Bu da tədbir ətrafında marağı daha da artırıb.
Murad Dadaşovun oğlunun toyunda QADAĞA - Heç kim paylaşmadı - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, teleaparıcı və prodüser Murad Dadaşovun oğlu Kamalın toyu dünən baş tutub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, təmtəraqlı mərasimlə bağlı sosial şəbəkələrdə hələlik nə gəlin-bəyin, nə də qonaqların görüntüləri paylaşılmayıb. Bu da tədbir ətrafında marağı daha da artırıb.
Məlumata görə, gecədə bir-birindən tanınmış ifaçılar səhnə alıb. Tədbirdə Emin Ağalarov, məşhur reper Jah Khalib, Xalq artisti Aygün Kazımova və Gürcüstan əsilli müğənni Brendin Stoun çıxış ediblər.
Məclisin harada keçirildiyi və toyun digər detalları barədə əlavə məlumat isə gizli saxlanılıb.
